Международная боксерская организация определилась с бойцами, которые будут иметь шанс побороться за пояс.

IBF назначила проведение финального элиминатора в супертяжелом весе между хорватом Филиппом Хрговичем (18-1, 14 КО) и кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 17 KO), сообщает инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

Усик – Дюбуа: в ԜВО сделали заявление относительно матча-реванша – ранее там требовали от украинца обязательной защиты титула

Команды боксеров уже сообщили федерации о готовности принять участие в переговорах, которые уже начались. Если бой состоится, победитель станет обязательным претендентом на титул, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.

Интересно, что ранее обязательным претендентом на пояс IBF называли Дерек Чисору, которого в свое время били и Виталий Кличко, и Александр Усик.

Напомним, Хргович недавно победил Джо Джойса, а Санчес был сильнее Рамона Эчеверия. Оба боксера достаточно давно находятся в позициях наряду со статусом обязательных претендентов на пояса различных организаций.

Усик – Дюбуа: стали известны дата и место вероятного боя-реванша