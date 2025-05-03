Украина потерпела неожиданное поражение со счетом 2:3 от японцев в заключительном поединке на чемпионате мира в Дивизионе IA.

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Дмитрий Христич заявил, что до игры была уверенность в положительном результате, но она воплощения в жизнь не нашла.

"Я уже говорил несколько раз, что эта группа очень интересная, все играют против всех, все теряют очки и борются до конца. К сожалению, мы тоже попались на это. Я бы не сказал, что команда не была настроена. Думали, что сможем заработать одно очко.

Команда не играла, как говорили тренеры. Они думали, что выйдут и будут играть в хоккей, как они любили. Мы им говорили, что надо сначала выполнить задание тренерское, а потом будет возможность показать собственные характеристики и победить в игре. Немного недоразумения в команде. Возможно, потому что в первых четырех играх придерживаться тактики и имели победы", – рассказал Христич в комментарии для Суспільне Спорт.

Наставник сборной Украины также отметил действия хоккеистов команды Японии. Они досрочно продлили свое пребывание в Дивизионе IA на следующий сезон, поэтому сыграли без груза ответственности за результат.

"Такое бывает, что когда над командой нет груза ответственности, то они играют в хоккей как одно целое, у них это получалось. Они нас атаковали в нашей зоне и двумя, и тремя игроками. Мы не смогли начинать атаку, теряли шайбу в средней зоне и при входе в их зону. Это добавляло им какое-то преимущество по броскам, и это все вылилось в то, что они нас победили", – добавил Христич.

Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате мира в Дивизионе IA, имея 9 очков после 5 матчей. Ее финальная позиция будет зависеть от результата матчей с участием сборных Италии против Румынии и Великобритании с Польшей.

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