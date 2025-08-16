Филип Хргович и Дэвид Аделейе определили сильнейшего на вечере бокса компаний Matchroom Boxing и Queensberry Promotions.

Бой представителя Хорватии Филипа Хрговича (18-1, 14 КО) и британца Дэвида Аделейе (14-1, 13 КО) состоялся в основном карде главного поединка, в котором ринг разделят непобежденный британец Мозес Итаума (12-0, 10 КО) и бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (31-3, 21 КО).

Хргович контролировал ход боя, но поединок, в целом, был невысокого уровня – оба боксера своими физическими кондициями разочаровывали. В восьмом раунде хорват отправил соперника в нокдаун – Аделейе поднялся и в какой-то момент здорово попал в голову Филиппа.

Бой Хргович завершал с глубоким рассечением, из которого кровь шла очень сильно. В итоге победитель поединка был определен решением судей: 98-91, 99-90, 99-90 – победил Хргович, который защитил пояс WBO International в супертяжелом весе.

