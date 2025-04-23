"Это похоже на то, будто я нахожусь в пузыре. На самом деле у меня сложилось впечатление, что они не считают меня человеком, а думают скорее о новостях и славе, которую могут получить. Речь идет о том, чтобы выплеснуть чувства, разочарования и заявления.

Экс-чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Моя мать перепрыгнула через три барьера, чтобы обнять меня, а они предложили дать интервью, чтобы рассказать о том, как это тяжело. Мне хотелось объявить им бойкот, но у меня не хватило смелости. Я просто попыталась дать скучный ответ, но не смогла, я ужасная актриса. Я стараюсь не быть полностью собой в СМИ. Очевидно, это не работает, но я стараюсь давать политически корректные и скучные ответы", – сказала Тандреволд для FondoItalia.

Напомним, прошлом сезоне норвежская спортсменка перенесла операцию из-за проблем с сердцем и подверглась критике от болельщиков из-за неудачных результатов. По итогам соревнований Тандерволдт заняла 27-е место в общем зачете Кубка мира.

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон 2025/26 – объявили полный список