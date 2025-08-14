Украинский спортсмен Владислав Руднев поделился мыслями о своем выступлении на Всемирных играх-2025 в Чэнду (КНР).

– Расскажи о ходе турнира. Какая схватка была самая сложная?

– Самая сложная, пожалуй, финальная, потому что дрался с представителем "нейтральной страны". Из-за этого, конечно, только настраивался на победу. Я ее заслужил. Золото едет в Украину.

Украинский самбист жестко "добил" россиянина в финале Всемирных игр (ВИДЕО)

– Благодаря чему удалось выиграть? Настрой, тяжелая подготовка?

– Очень большая мотивация, очень много работали. Я считаю, что я больше, чем каждый из моих оппонентов, сделал домашней работы. Из-за этого я и выиграл.

Я с 2018 года ни разу не проиграл. Я хотел доказать, что я – легенда боевого самбо. И именно сегодня я могу себя считать легендой.

– То, что ты пятикратный чемпион мира, имело какой-то дополнительный психологический груз?

– Да, конечно, конечно. Я понимаю, что на меня все смотрят, все считают, что я должен быть первым. Но я старался все эти мысли отгонять от себя и делал свое дело. Мы с отцом и моим тренером в одном лице.

– Кому посвящаешь эту медаль?

– Посвящаю своей стране, во-первых, и во-вторых, конечно, своей семье, – сказал Руднев для Tribuna.

Напомним, Владислав Руднев стал чемпионом Всемирных игр по самбо в весовой категории до 79 кг. В финальном поединке украинец победил россиянина Ованеса Абгаряна – 3:0.

Украинец выиграл финал Всемирных игр несмотря на перелом руки