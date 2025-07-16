Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) приняло решение дисквалифицировать двух спортсменов за нарушения, связанные с честностью игры.

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Теннисист Лауро Миланович из Хорватии получил бан на восемь лет. Также его оштрафовали на 10 тысяч долларов. С 2018 года он сделал 15 ставок на матчи с участием своего друга. Все эти пари оказались выигрышными.

Также был отстранен Рахимбек Ибрахимов из Узбекистана. Его дисквалифицировали на 21 месяц и наложили штраф в размере 5 тысяч долларов. Он участвовал в двух подозрительных матчах в 2022 году.

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