Илья Коренчук родился в Беларуси, а в 2019 году стал украинцем.

Хоккеист признался, что в свое время решился на смену белорусского гражданства на украинское спокойно.

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"Я спокойно к этому относился. Реакция родителей? Спокойно. У нас к этому спокойное отношение. У меня и сестра тоже сменила гражданство, тоже отказалась от белорусского. Я – так же. Мама из Украины, поэтому никаких проблем не было. Не было особой причины, чтобы привязываться к белорусскому гражданству – на тот момент это уже не имело смысла.

Прямо никто не говорил, что "вот получишь паспорт – и точно будешь в сборной". Но я понимал, что шанс будет в любом случае, потому что давно нахожусь в Украине и, в принципе, показывал себя неплохо. Я понимал, что возможность будет. Но так, чтобы кто-то сказал точно – нет", – цитирует Коренчука NV.

Коренчук, который ныне выступает за польский клуб Заглембе Сосновец, стал украинцем в 2019 году, когда ему было 26 лет. Тогда он играл за клуб Донбасс.

Илья родился в белорусском городе Кобрынь, что вблизи Бреста. В Украину он перебрался в 2012 году.

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