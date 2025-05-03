Плей-офф НБА, 1/8 финала, 6-й матч

Голден Стэйт Уорриорз – Хьюстон Рокетс – 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29) (счет в серии – 3:3)

Определился 6-й четвертьфиналист плей-офф НБА благодаря сумасшедшему трехочковому – Йокич за шаг до провала

На паркете арены Чейз Центр в Сан-Франциско (Калифорния) завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции Голден Стэйт Уорриорз и Хьюстон Рокетс. Гости сумели вырвать победу и сравняли счет в серии – 3-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116, 115:107).

Рокетс закрыли за собой первую четверть, а по итогам двух периодов вели в 5 очков. Хозяевам удалось отыграть три пункта, однако финальный отрезок снова был за Хьюстоном.



Самым результативным игроком Рокетс стал разыгрывающий защитник Фреддерик "Фред" Ванвлит, который за 40 минут на паркете набрал 29 очков (7 из 13 с игры, 6 из 9 из-за дуги, 9 из 9 с линии), восемь подборов + восемь ассистов.

В Уорриорз лучшим стал Стефен Карри, который также набрал 29 очков. Двукратный чемпион мира в составе сборной США и четырехкратный чемпион НБА реализовал 9 из 23 бросков с игры (6 из 16 трехочковых) за 42 минуты на площадке, однако этого не хватило для победы.

Решающий седьмой матч серии состоится в Хьюстоне (Техас) в ночь с 4 на 5 мая.