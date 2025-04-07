Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, начавший текущий сезон Формулы-1 в составе Феррари, рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его новая команда.

"Я сделал все, что мог (на Гран-при Японии Хэмилтон проиграл Леклеру 13 секунд, – прим.). В общем нам не хватает производительности по сравнению с болидами впереди – Мерседес, Ред Булл, конечно, Макларен.

Скандальная команда Формулы-1 объявила о подписании нового пилота – победитель 24 часов Ле-Мана, который ездил за Альпин

Мы нашли что-то в машине, что влияет на скорость уже три гонки подряд. Я очень надеюсь, что как только это исправят, я смогу показывать лучшие результаты.

Я теряю чуть больше десятой на круге из-за этой проблемы, и надеюсь, что на следующем этапе она будет устранена. Квалификация очень важна, а я не могу выжать максимум из шин, поэтому что-то не так.

Команда это понимает, хотя пока не знает, что именно стало причиной. Но как только появится новый компонент, проблема должна исчезнуть – его установят на оба болида. Несмотря на это, я в целом доволен своими выступлениями", – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports F1.

Напомним, Феррари планируют заменить компонент днища – именно оно должно стать основной частью обновления перед следующим этапом в Бахрейне.

К слову, после трех этапов сезона Хэмилтом уступает напарнику по команде Шарлю Леклеру – у монегаска 20 набранных очков, а у британца на 5 пунктов меньше. В Кубке Конструкторов итальянская конюшня идет лишь четвертой, имея в своем активе 35 очков. У лидера – Макларен – 111 баллов.

Леннокс Льюис указал неожиданное на место Усика в рейтинге лучших супертяжей – обидчик Кличко не забыл о себе