Хэмилтон сорвался после провала квалификации в Венгрии: "Нужно менять пилота"
Гонщик Феррари Льюис Хэмилтон не сдержал эмоций после своего очередного провала в текущем сезоне.
Квалификация Гран-при Венгрии завершилась для Льюиса Хэмилтона слишком рано – 40-летний британец не смог попасть даже в топ-10, и в очередной раз начнет гонку в нижней десятке.
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"Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, абсолютно бесполезен. У команды Феррари нет проблем, вы же видите, что другая машина получила поул. Поэтому нужно менять пилота", – разъяренно заявил Хэмилтон в комментарии для Sky Sports.
Напомним, что победителем квалификации Гран-при Венгрии стал партнер Хэмилтона по Феррари – Шарль Леклер. Монегаск опередил дуэт Пиастри и Норриса с Макларен в борьбе за поул и начнет решающую гонку в Хунгароринге с первой решетки.
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