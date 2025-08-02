Гонщик Феррари Льюис Хэмилтон не сдержал эмоций после своего очередного провала в текущем сезоне.

Квалификация Гран-при Венгрии завершилась для Льюиса Хэмилтона слишком рано – 40-летний британец не смог попасть даже в топ-10, и в очередной раз начнет гонку в нижней десятке.

Квалификация Гран-при Венгрии: поул Леклера, Ферстаппен лишь восьмой, очередной провал Хэмилтона

"Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, абсолютно бесполезен. У команды Феррари нет проблем, вы же видите, что другая машина получила поул. Поэтому нужно менять пилота", – разъяренно заявил Хэмилтон в комментарии для Sky Sports.

Напомним, что победителем квалификации Гран-при Венгрии стал партнер Хэмилтона по Феррари – Шарль Леклер. Монегаск опередил дуэт Пиастри и Норриса с Макларен в борьбе за поул и начнет решающую гонку в Хунгароринге с первой решетки.

Феррари официально определилась с судьбой босса команды – он должен был вернуть Скудерию в борьбу за чемпионство