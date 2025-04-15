"Мы, как люди, действительно застряли на своих путях. Я долго ездил в определенном стиле, определенным образом, с одной и той же командой (Мерседес, – прим.). Я пересел на новую машину, и она требует совсем другого стиля вождения и настроек. Например, я использую торможение двигателем, чем никогда не пользовался раньше.

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Кажется, я наконец понял, как эта машина хочет, чтобы ее пилотировали. Если смогу использовать это на следующей неделе и лучше провести квалификацию – то смогу провести и уикенд гораздо сильнее. Я знаю, что способен на это – и сделаю это", – цитирует Хэмилтона Motorsport.

Напомним, после не самой удачной квалификации на Гран-при Бахрейна Льюис сумел улучшить свою итоговую позицию, финишировав в гонке пятым. Всего после 4-х этапов Формулы-1 7-кратный чемпион мира занимает в зачете пилотов седьмое, имея в своем активе 25 очков.

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