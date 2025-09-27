Льюис Хэмилтон может в сезоне-2025 ни разу не попасть на подиум.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон в нынешнем чемпионате 2025 года Формулы-1 имеет одну победу в спринте, однако ни разу не добирался до призовой тройки основных гонок Гран-при.

До финиша сезона осталось 7 этапов и велика вероятность того, что британский гонщик повторит антирекорд Феррари по отсутствию подиумов.

Последним в Скудерии ни разу за весь сезон не попал в первую тройку чемпион 2007 года Кими Райкконен. Он провел без подиумов кампанию-2014.

Вторым пилотом Феррари в XXI веке с аналогичным антирекордом является Фелипе Масса. Бразилец не смог ни разу финишировать в топ-3 в 2011 году.

