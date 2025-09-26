Британец Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира в Формуле-1, пропустит завершающий цикл тестов шин Пирелли, которые будут использоваться на болидах по новым правилам шасси и силовых установок, сообщает Racing News 365.

Сам Хэмилтон признался, что причиной его отсутствия является состояние здоровья его собаки Роско. Она сейчас находится в коме.

"Роско снова подхватил пневмонию и пытался дышать. Его положили в больницу и дали лекарства, чтобы успокоить его, пока проверяли. Во время процесса его сердце остановилось. Им удалось вернуть сердцебиение и теперь он в коме. Мы не знаем, проснется ли он", – написал среди прочего Хэмилтон в Instagram.

Хэмилтона заменит бывший пилот Формулы-1 Чжоу Гуаньюй. Он недавно вернулся в Феррари в роли запасного гонщика после завершения контракта с Заубером.

Возвращение Льиса Хэмилтона ожидается на следующей неделе на Гран-при Сингапура. Британец в общем зачете сезона-2025 занимает 6-е место, имея 121 пункт. Лидирует Оскар Пиастри из Макларен, у которого 324 очка. Вторым идет его напарник Ландо Норрис с 299 баллами.

