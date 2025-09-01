Британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон получил минус 5 очков перед стартом Гран-при Италии, который считается домашним для Скудерии.

По информации пресс-службы Формулы-1, причиной такого решения является нарушение 40-летним гонщиком правил перед Гран-при Нидерландов. Интересно, что инцидент случился еще до старта – на круге подготовки к началу заезда.

Дирекция объявила, что в последнем повороте будет действовать правило двойных желтых флагов, чтобы обеспечить безопасность людей, которые находились на прямой и на пит-лейне. Таким образом, пилоты обязаны существенно снизить скорость. Хэмилтон, однако, лишь создал видимость торможения, сбросив скорость всего на 20 км/ч.

Стюарды впаяли именитому спортсмену минус 5 позиций на старте следующей гонки. Также он получил два очка штрафа в суперлицензию.

Напомним, Гран-при Нидерландов завершился провалом для британца – на 23-м круге он допустил ошибку и разбил свой болид. Этап в Италии состоится с 5-го по 7 сентября.