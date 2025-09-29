Британский гонщик Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1, в Instagram сообщил, что Роско умер в ночь на 29 сентября.

"После четырех дней на жизнеобеспечении и борьбы изо всех сил мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско. Он никогда не переставал бороться, до самого конца. Я чувствую такую благодарность и честь, что разделил свою жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом.

Приведение Роско в мою жизнь было лучшим решением, которое я когда-либо принимал, и я навсегда оставляю воспоминания, которые мы создали вместе. Хотя я потерял Коко, но раньше никогда не сталкивался с тем, чтобы усыпить собаку. Это одно из самых болезненных переживаний и я чувствую глубокую связь со всеми, кто прошел через потерю любимца. Хотя это было так трудно, но иметь его было одной из самых красивых частей жизни, любить так глубоко и быть любимым в ответ.

Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы проявляли к Роско на протяжении многих лет. Это было так особенно – быть свидетелем и чувствовать", – написал Хэмилтон.

