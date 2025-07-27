Гонщик Феррари Льюис Хэмилтон не сдержал эмоций после своих ужасных результатов в спринте на трассе в Спа-Франкоршами.

"Я был таким же, как и на протяжении всего сезона. Мы внесли некоторые изменения, машина не казалась ужасной. Думаю, это было не так просто... Нам даже было трудно на самом старте, пришлось поставить второй комплект шин лишь для того, чтобы пройти лишь первый сегмент. Это не очень хорошо.

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А потом с моей стороны произошла еще одна ошибка. Мне придется заглянуть внутрь себя. Я должен попросить прощения у своей команды, потому что это просто неприемлемо – вылететь в обоих первых сегментах. Это очень, очень плохое выступление для меня", – цитирует Хэмилтона Motorsport.

Напомним, что 40-летний пилот Феррари провалился в спринте Гран-при Бельгии, показав лишь 15-й результат среди всех гонщиков. В основной гонке в Спа-Франкоршами британец будет стартовать с 16-й решетки.

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