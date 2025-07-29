Хэмилтон назвал причину, по которой может покинуть Формулу-1: "Придется отменить всю свою работу"
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон признался, что его увлечение это компьютерные игры.
"Я действительно большой геймер. Я много играю в Call of Duty, это точно. Мне также нравятся Assassin's Creed и Gran Turismo.
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Но больше всего я жду выхода новой Grand Theft Auto. GTA 6, да! Именно эту игру я жду с нетерпением. Мне придется отменить всю свою работу ради этой игры", – не скрывая улыбки признался Льюис Хэмилтон.
Напомним, что 40-летний британский гонщик проводит свой уже 19-й сезон в Формуле 1. GTA 6 официально выйдет 26 мая 2026 года.
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