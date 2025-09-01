"Нет, я на самом деле не хотел делать пит-стоп раньше соперника именно в тот момент. Я просто говорил, что нам, вероятно, придется попытаться опередить их после пит-стопа в какой-то момент.

Но я больше хотел ехать долго – мои шины еще были в хорошем состоянии. То, что произошло, просто застало меня врасплох. Я потерял заднюю часть на бенкинге, и на этом все.

Кроме этого, это были действительно солидные выходные. Мы многое сделали, и я чувствовал, что достиг прогресса в общем подходе и настройках болида. Поэтому уйти оттуда ни с чем – это безусловно больно", – цитирует Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, авария произошла на 23-м круге Гран-при Нидерландов. 7-кратный чемпион потерял контроль на выходе из третьего поворота из-за скользкой траектории после легкого дождя – левое переднее колесо ударилось о стену, что повлекло значительные повреждения и заставило завершить гонку досрочно.

