Британский гонщик Льюис Хэмилтон столкнулся с очередными трудностями, на этот раз кулинарными.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон потерпел полное фиаско в фаст-фудном бизнесе, сообщает Motorsport.

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Семикратный чемпион мира в Формуле-1 вместе со своим бизнес-партнером – оскароносным Леонардо Ди Каприо – в 2019 году открыли сеть заведений под названием "Neat Burgers", в которых продавались бургеры для веганов (Хэмилтон присоединился к этой культуре в 2017-м).

На пике своей популярности заведения работали в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Однако из-за финансовых проблем в 2023 году половина ресторанов была закрыта, а в 2025-м оставались открытыми только два заведения в Великобритании (по информации источника, в 2022-м убытки составляли 7,9 миллиона фунтов, что на 3,2 миллиона больше, чем в 2021 году).

К сожалению, и их постигла судьба других – из-за финансовых проблем сеть бургерных будет окончательно закрыта на этой неделе.

Напомним, после перехода в Ферари Хэмилтон никак не может найти себя в команде, постоянно жалуясь на качество болида и особенности управления им.

Интересно, что кулинарная катастрофа Хэмилтона и Ди Каприо – не единственная, произошедшая в последнее время с известными людьми. Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз закрыл свой ресторан George's Dining Room and Bar в конце января. До этого он вместе с Гари Невиллом вынужденно попрощался с Cafe Football.

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