Центрально-Городской районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Евгению Хитрову в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере более 420 тысяч гривен, сообщает Telegram-канал Свои.

Известному украинскому боксеру грозит от 5 до 8 лет – участника Олимпиады-2012 подозревают в кражах

Бывший боксер был задержан 26 апреля, его подозревают в причастности к кражам на сельхозпредприятиях. Хитрову грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

К слову, Евгений Хитров является уроженцем Кривого Рога. Он был чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы среди любителей. В 2012 году Хитров представлял Украину на Олимпиаде в Лондоне.

После завершения любительской карьеры Евгений Хитров уехал в США, однако больших успехов на профессиональном ринге не достиг, провел 22 поединка, одержал 20 побед и потерпел два поражения. Последний свой поединок Евгений провел в 2019 году, а в 2021-м объявил о завершении карьеры.

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