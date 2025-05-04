Состоялся матч в четвертьфинальной серии украинской футзальной Экстра-лиги, в котором ХИТ принимал Атлетик. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол24+".

Экстра-лига 2024/25, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

ХИТ – Атлетик – 5:2 (4:1)

Голы: Жук, 1, Журба, 3, Чернявский, 13, 17, Серый, 36 – Васильев, 12, Нагорный, 39

Ничья 1:1 в серии

Чемпионат Украины по футзалу, плей-офф: чемпион сенсационно проиграл, перестрелка с 15 голами, уничтожение обладателя Кубка

Действующие чемпионы Украины по футзалу взяли реванш у днепровского Атлетика, разгромив соперника со счетом 5:2. После неожиданного поражения от новичка лиги ХИТ настроился на второй поединок и не оставил шансов днепровскому коллективу.

Киевляне блестяще начали первый тайм, забив дважды. Но хозяева помнили, что в предыдущем матче они также вели 2:0, после чего проиграли 2:3. Поэтому ХИТ не собирался расслабляться и шел в атаки, несмотря на комфортный счет. Первая половина матча закончилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба. Во втором тайме команды просто обменялись голами, уже думая о следующем матче.

После двух поединков счет в четвертьфинальной серии теперь равный. Третья игра между командами пройдет в Днепре 10 мая.

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