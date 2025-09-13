В субботу, 13 сентября, 3-й тур чемпионата Украины по футзалу продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24+".

Экстра-лига 2025/26, 3-й тур

Атлетик (Днепр) – ХИТ (Киев) – 3:4

Голы: Терентьев, 2, Файдор, 18, 35 – Подлюк, 4, Крымковый 34 автогол, Мельник, 37, Чернявский, 39.

Сокол (Хмельницкий) – Сухая Балка (Желтые Воды) – 5:3

Голы:, Бабак, 10, 35, Абзалов, 15, Данилюк, 33, Гуль, 35 – Пелех, 12 0 Легендзевич, 22, Рыбак, 39.

Ураган одержал первую победу в футзальной Экстра-лиге, переиграв Авалон в матче с 10-ю голами

Атлетик и ХИТ выдали безумно напряженный и драматичный поединок, который завершился в пользу киевлян – действующих чемпионов. Гости постоянно были вынуждены хозяев площадки догонять (0:1, 1:2, 2:3). Игроки Атлетика были близки к тому, чтобы порадовать своих фанатов победой в День города. Впрочем, на последних минутах поединка киевляне показали чемпионский характер и перевернули игру в свою пользу: два красивых гола забили Андрей Мельник и Игорь Чернявский, которые дали преимущество столичным – 4:3.

Менее чем за минуту до конца матча Атлетик заработал пенальти и мог вырвать хотя бы ничью – ХИТ спас голкипер Александр Сухов. Киевская команда, имея 9 очков после трех туров, продолжает возглавлять турнирную таблицу сезона.

Во втором матче игрового дня Сокол на своей площадке одержал комфортную победу над Сухой Балкой – 5:3. Хмельничане первыми открыли счет и потом еще дважды выходили вперед, пока окончательно не сломили сопротивление гостей.

Выбрана пятерка лучших игроков 2-го тура чемпионата Украины по футзалу – два автора хет-триков