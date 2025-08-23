Одиозная боксерка Иман Хелиф не примет участия в предстоящем чемпионате мира.

Иман Хелиф, скандальная боксерка, которую многие подозревают в том, что она является мужчиной, пропустит следующий чемпионат мира, сообщает Sky Sports.

Промоутер Ломаченко назвал непревзойденного боксера: "Лучший боец, которого я когда-либо видел"

Алжирская спортсменка, которая несколько раз проваливала гендерные тесты, не поедет на турнир.в Ливерпуле. Зато Лин Юй Тин из Тайваня, которая попадала в идентичные скандалы, все же выступит там.

Напомним, что и Тин, и Хелиф стали фигурантками конфликта во время Олимпийских Игр-2024, где жестко избили своих соперниц. Мировое сообщество сразу же вспомнила, что обе спортсменки имели проблемы с гендерными тестами. В частности автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг открыто называла Хелиф трансгендером, которому не место в женском виде спорта.

Чемпионат мира под эгидой World Boxing (WB) пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле. Организаторы обязали всех спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, пройти гендерный текст.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?