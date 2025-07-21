Украинский боксер Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) заявил, что британский боксер Льюис Эдмондсон (11-1, 3 КО) был максимально грязным, но это ему не помешало победить и сохранить у себя пояса IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

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"Прошел бой – не так, как я ожидал, конечно. Максимально грязный соперник. Но ничего, такие бои тоже нужны, чтобы не расслабляться. Теперь будем знать, как боксировать с такими грязными ребятами.

Спасибо всем за поддержку. Хейтерам тоже спасибо, кто там херню всякую пишет. Я вас тоже люблю", – рассказал Лапин в своем телеграм-канале.

Лапин одержал победу над Эдмондсоном большинством решений судей – 95:95, 96:94, 96:94. Украинец нанес сопернику первое поражение в его карьере.

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