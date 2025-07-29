– У меня есть информация, что ты уже себя минимум дважды пробовала в качестве тренера, ты ездила с командой. Тебе нравится этот процесс?

– Люблю и ненавижу, как говорится.

Харлан – о подготовке к Олимпиаде в Токио: "Когда приходила на тренировку, я уже хотела плакать"

– Ты видишь себя в будущем тренером?

– Откровенно говоря, да. Конечно, я не буду тренером, который... Я буду, можно сказать, строгая и буду требовать от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне надо понимать, что не все такие, как я.

Могу сказать, что не 100% я буду классным тренером, потому что не все классные спортсмены становятся классными тренерами. Но я, если честно, думаю об этом. Это такие сомнения в себе, как всегда. Но успокаиваю себя тем, что я знаю это дело, я представляю себя на дорожке, как бы я хотела видеть ту или иную спортсменку", – сказала Харлан в интервью YouTube-каналу АкТивні.

Напомним, Ольга Харлан выиграла золото на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и в Париже в 2024.

Стала известно, почему Харлан не поедет на ЧЕ-2025 – в Федерации фехтования Украины назвали причину