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34-летняя Харлан остановила свой выбор на черном Range Rover Sport. В Украине стартовая цена такого автомобиля составляет более 5 млн грн, а топовые версии достигают и 11 млн.

"Моя жизнь – это постоянное движение и новые вызовы, а дорога – это не только путь из точки А в точку Б, но и пространство для концентрации и отдыха. И наконец я нашла идеального партнера на этом пути – Range Rover Sport. Автомобиль, который воплощает динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям так же, как и я на фехтовальной дорожке", – написала Харлан.