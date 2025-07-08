Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала допуск спортсменов страны-агрессора на чемпионат мира, который пройдет в Тбилиси.

Украинская спортсменка выложила пост в Instagram, в котором указано, что международная федерация фехтования допустила к чемпионату мира российских военных.

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"Нейтральные" приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Молодцы, FIE", – написала Харлан, добавив фото фехтовальщиц с российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Известно, что к ЧМ-2025 в Тбилиси допустили Софию Великую, которая имеет звание майора РФ и лейтенанта российской армии Яну Егорян, а также Ольгу Никитину и Александру Михайлову.

Добавим, что мировое первенство по фехтованию состоится с 22 по 26 июля.