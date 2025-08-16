Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась относительно российско-американского саммита, который состоялся на Аляске (США).

Харлан опубликовала сообщение в Instagram, в котором осудила торжественную встречу президента США Дональда Трампа и президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Вот мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям...

Тут, б****а, красную дорожку стелят военному преступнику! Мир сошел с ума. Окончательно", – написала Харлан.

Напомним, встреча между Трампом и Путиным состоялась 15 августа в американском штате Аляска. Такой саммит между американским президентом и российским диктатором состоялся впервые с начала полномасштабного вторжения РФ на Украину.

