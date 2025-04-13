"Удар российских баллистических ракет по Сумах. Центр города. День, когда люди идут в церковь – Вербное воскресенье. 31 человек погиб, двое из них – дети. Сколько времени должно пройти, чтобы мир понял? С террористами не может быть разговоров! Ежедневно они убивают украинцев, мой народ...

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Давление на рашизм должно быть везде! Спорт – не исключение! Прямо сейчас на кадетском и юниорском чемпионате мира в Вухе Международная федерация фехтования разрешила участие русинских/"нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях. Что противоречит всем рекомендациям МОК. Справедливо ли это? Не цинично ли это? Риторические вопросы.

Еще один ужасный день в моей стране... Мои соболезнования всем семьям. Мои соболезнования всей Украине", – написала Харлан в своем Instagram.

Добавим, что утром 13 апреля Россия атаковала Сумы баллистическими ракетами. По состоянию на 16:00 известно аж о 99 пострадавших, из них 11 дети. Известно о 31 погибшем в результате этого террористического обстрела.

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