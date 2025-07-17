Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вошла в число 339 активных спортсменов, которые выступили с призывом в адрес FIE по упрощению процедуры предоставления нейтрального статуса. В частности, 208 спортсменов согласились на то, что их имена под обращением будут опубликованы, остальные из 447 фехтовальщиков из 56 стран подписали письмо анонимно.

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"Мы, спортсмены, подписавшиеся ниже, не согласны с недавними решениями FIE относительно критериев отбора для российских и белорусских спортсменов. С нами не консультировались и мы не участвовали в этих решениях, поэтому мы обязаны публично заявить о своей позиции.

Как спортсмены, мы не просто участники – мы – это спорт, и мы разделяем ответственность за соблюдение его ценностей. Поэтому мы призываем FIE:

– Немедленно отменить свое решение о возобновлении статуса российских и белорусских спортсменов и восстановить тщательные проверки и рассмотрение каждого спортсмена, который подает заявку на получение нейтрального статуса;

– Согласовать свою политику со стандартами более широкого олимпийского сообщества по нейтралитету и отбору;

– Обеспечить содержательные консультации со спортсменами относительно решений, влияющих на этическую целостность международных соревнований", – говорится в письме, которое опубликовано CyrusofChaos.

Как известно, последним решением FIE по упрощению процедуры получения нейтрального статуса допуск на чемпионат мира 2025 года получили, в частности, майор армии РФ София Великая, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина.

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