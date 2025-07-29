– Тебе помогла работа с психологом?

– Мы работали, наверное, месяц так, чтобы интенсивно. До какого-то момента это помогало. До какого-то момента, видимо, это было too much. Потому что я была настолько уже, извините, зай*****.

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И я это поняла, видимо, только на следующий, 2022 год. Я не чувствовала, что получаю удовольствие от того, что делаю. Потому что когда приходила на тренировку, я уже плакать хотела. Я не хотела вставать утром, а я понимала, что у меня утро начинается в 7:30 и заканчивается в 10:30, и, может, в 11:00. Были какие-то задания, фехтование, потом опять задания.

Я делала все. Мне кажется, я могла бы полететь в космос в тот момент. Что я только не делала. В какой-то момент у меня были прям срывы в эмоциональном плане.

– Психолог решает вопрос того, чтобы ты, грубо говоря, вышла из этой ситуации, или это было про настройки?

– Я не знаю, если это честно, что это было. Это был какой-то тренинг, видимо – реакция, память и все такое. А самое главное – со мной надо было говорить. В нашем сотрудничестве с Андреем Борисовичем мы очень много выигрывали. Это было классно, и я очень благодарна ему за то, что он с нами работал. Мне кажется, таких людей, как Андрей Борисович, которые настолько любят свою работу, нет больше. Он действительно ее любил – очень сильно, прям too much, – сказала Харлан в интервью для YouTube-канала АкТИвни.

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