Лидер сборной Украины по фехтованию Влада Харькова торжествовала на чемпионате мира в Грузии.

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото на ЧМ-2025, драматично победив в финале бронзового призера Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2018 эстонку Катрину Лехис. Встреча завершилась со счетом 15:14, а победу нашей спортсменке принес укол в дополнительное время.

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Для 28-летней уроженки Ужгорода это первое золото Мундиалей. Харькова стала пятой чемпионкой мира в личных соревнованиях в фехтовании в истории Украины. В шпаге золото личных соревнований до сих пор получала только Наталья Конрад в 2003 году.

Напомним, на пути к финалу Влада в 1/8 финала уверенно победила вице-чемпионку мира среди юниорок и серебряную медалистку чемпионата Европы-2024, венгерку Бланку Вираг Надь (15:9), в напряженном четвертьфинале одолела француженку Элоиз Ванриссель (15:14), а в полуфинале дожала первую шпажистку мирового рейтинга и чемпионку мира 2022 года, кореянку Сон Се Ра (15:14).

К слову, Харькова является чемпионкой Европы 2022 года в индивидуальном зачете и обладательницей золота континентального первенства в команде 20225-го. Также в ее арсенале личная бронзовая награда ЧЕ-2022. Влада неоднократно становилась призером и победительницей этапов Кубка мира. На уровне чемпионатов мира Харькова до сих пор не занимала место выше 24-го в 2022 году.

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