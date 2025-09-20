Харькова выиграла чемпионат мира по фехтованию среди военнослужащих
Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золотую медаль ЧМ по фехтованию среди военных.
20 сентября были разыграны последние награды чемпионата мира среди военнослужащих CISM в Севилье. Золотую медаль завоевала и наша шпажистка Влада Харькова, сообщает Федерация фехтования Украины.
28-летняя украинка, которая накануне одолела в олимпийке четырех соперниц, в поединке за золото уверенно победила бронзового призера ЧЕ-2024 Анжелин Фавр из Швейцарии (15:9).
Таким образом Влада Харькова добавила в свою коллекцию еще один чемпионский титул, а сборная Украины с пятью наградами (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы) завершила свои выступления в Севилье.
