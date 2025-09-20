20 сентября были разыграны последние награды чемпионата мира среди военнослужащих CISM в Севилье. Золотую медаль завоевала и наша шпажистка Влада Харькова, сообщает Федерация фехтования Украины.

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию среди военных

28-летняя украинка, которая накануне одолела в олимпийке четырех соперниц, в поединке за золото уверенно победила бронзового призера ЧЕ-2024 Анжелин Фавр из Швейцарии (15:9).

Таким образом Влада Харькова добавила в свою коллекцию еще один чемпионский титул, а сборная Украины с пятью наградами (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы) завершила свои выступления в Севилье.

Украинские парафехтовальщики заняли третье место на чемпионате мира – опередили "нейтральных"