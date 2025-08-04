– Госпожа Влада, три решающих поединка вы выиграли с одинаковым счетом – 15:14. Чтобы нанести решающий удар, надо иметь стальные нервы, холодную голову, быть хитрой или, наоборот, помогают эмоции?

– На самом деле, думаю, что это просто так складывался день. Мне, с одной стороны, тогда по ощущениям было довольно трудно фехтовать, а с другой все шло прекрасно и довольно легко. И, например, почти во всех боях я вела в счете. Но в какой-то момент все же сказывалась большая эмоциональная нагрузка и ответственность. И, мне кажется, это влияло на концентрацию, теряла важные уколы и судьба поединков решалась в последний момент.

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– Это же как надо владеть собой, чтобы трижды подряд наносили точные удары, когда права на ошибку нет?

– Для меня это сложный вопрос. Был такой год, когда мы фехтовали в команде и я завершала схватки. В нескольких встречах именно этот приоритетный последний укол я проигрывала. Помню, тогда пришла к главному тренеру Богдану Никишину с одним вопросом: что со мной не так? Обсуждали, анализировали. Тяжелый сезон был. И вот буквально два года я заканчиваю хорошо эти поединки.

Думаю, это ментальная история. То есть, для меня здесь важным было именно настроиться. Потому что понимала: если начну допускать какие-то мысли – что мне делать, как готовить этот укол, то проблему не решить.

У каждого своя методика. Для меня важно оставаться вообще без каких-либо планов на бой. Тогда я готова ко всему и могу полностью видеть поединок. Это такая пустота в голове, которая позволяет быть в моменте. И я пыталась именно с таким подходом наносить последние уколы, – сказала Харькова в интервью Спорт 24.

Напомним, в июле 2025 года Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах. Влада стала пятой чемпионкой мира в личных соревнованиях в фехтовании в истории Украины.

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