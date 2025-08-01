Украинская шпажистка Влада Харькова стала лучшей спортсменкой страны в июле, а пловец Макар Яхно признан лучшим молодым атлетом месяца, сообщает НОК Украины.

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Харькова стала обладательницей золотой медали чемпионата мира-2025 по фехтованию, который состоялся в Тбилиси. Влада стала пятым украинским спортсменом в истории, который стал чемпионом мира в фехтовании в личных соревнованиях.

Дмитрий Рейзлин, личный наставник Харьковой, признан лучшим тренером страны в июле.

15-летний Макар Яхно на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который состоялся в Скопье (Северная Македония), выиграл две золотые награды и одну бронзовую. Он победил на дистанциях 1500 метров вольным стилем и 400 метров комплексным, а призером стал на 200-метровке вольным стилем.

Украина заняла десятое место в общем зачете ЕЮОФ-2025 – завоевали вдвое меньше медалей, чем победители