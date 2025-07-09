Гвоздик выбрал украинскую звезду в соперники Джейку Полу: "За просмотр этого боя я бы выложил несколько сотен баксов"
Известный украинский боксер Александр Гвоздик подобрал неожиданного соперника для боксера Джейка Пола.
"Кто из украинских блогеров, звезд шоубизнеса, актеров, политиков, футболистов мог бы стать украинским Джейком Полом и попробовать себя в боксе? Я таким вижу Михаила Поплавского.
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За просмотр боя Поплавский – Джейк Пол я бы выложил несколько сотен баксов за pay-per-view. Я бы этот бой с удовольствием посмотрел. Шансы у них 50 на 50", – сказал Гвоздик в интервью Blik.
Напомним, известный блогер-боксер Джейк Пол победил Майка Тайсона 15 ноября 2024 года. Всего в его активе 13 боев в профессиональном боксе – 12 побед (7 нокаутом) и одно поражение.
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