"Кто из украинских блогеров, звезд шоубизнеса, актеров, политиков, футболистов мог бы стать украинским Джейком Полом и попробовать себя в боксе? Я таким вижу Михаила Поплавского.

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За просмотр боя Поплавский – Джейк Пол я бы выложил несколько сотен баксов за pay-per-view. Я бы этот бой с удовольствием посмотрел. Шансы у них 50 на 50", – сказал Гвоздик в интервью Blik.

Напомним, известный блогер-боксер Джейк Пол победил Майка Тайсона 15 ноября 2024 года. Всего в его активе 13 боев в профессиональном боксе – 12 побед (7 нокаутом) и одно поражение.

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