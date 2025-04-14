Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик наконец-то получил детали ближайшего поединка.

Украинец сразится с американцем Энтони Холлавеем, сообщает BoxRec. 31-летний боксер звезд с неба не хватает, имея статистику 9-7-3, 7 КО.

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Бой Гвоздик – Холлавей состоится уже 19 апреля в городе Оушенсайд, штат Калифорния. Это будет часть андеркарда поединка за звание абсолютной чемпионки мира в легчайшем весе среди женщин – действующая обладательница поясов Габриэла Фундора будет защищаться против Мэрилин Бадильо Амайи.

Напомним, последний раз Гвоздик выходил в ринг 15 июня 2024 года в поединке с американцем Дэвидом Бенавидесом за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился поражением 37-летнего украинца единогласным решением судей.

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