Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) может встретиться с Халилом Коэ (10-1-1, 8 КО).

Недавно Гвоздик сообщил, что ему предлагали провести бой против американского боксера Халила Коэ. Несмотря на то, что украинец согласился отбоксировать с Коэ, сторона американца в конце концов выбрала другого соперника – Джесси Харта.

Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером – известно, какую травму получил украинец

Промоутер Халила Коэ Эдди Хирн в интервью Boxing News подтвердил, что хотел организовать бой своего подопечного с Гвоздиком. Более того, Хирн не исключает проведения такого поединка в будущем.

По словам промоутера, у него есть план на три следующих боя Халила. Первый будет против Джесси Харта, второй против Александра Гвоздика, а после этого Хирн настроен провести титульный поединок с участием Коэ.

Напомним, Александр Гвоздик в последний раз выходил на ринг в апреле. Тогда он нокаутировал Энтони Голлавея (9-7-4, 7 КО). Ранее Александр заявлял о желании снова драться за звание чемпиона мира.

"К Ломаченко есть вопросы": сын Кличко откровенно оценил украинских боксеров