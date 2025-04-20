В ночь на воскресенье, 20 апреля, на арене Frontwave Arena в Оушенсайде (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions. В андеркарде титульного женского поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Бадильо состоялся бой, которого ждали все украинцы – экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик боксировал с американцем Энтони Голлавеем.

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Борьбы как таковой не получилось – Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде. Украинец полностью контролировал ход поединка и сумел дважды отправить Голлавея на канвас, после второго раза рефери принял решение остановить бой.

Напомним, до этого Гвоздик свой последний бой провел в июне 2024 года, когда встретился с американцем Давидом Бенавидесом. Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.