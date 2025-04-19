В ночь на воскресенье, 20 апреля, состоится вечер бокса в Калифорнии, где будет драться легендарный украинец Александр Гвоздик. Смотрите трансляцию поединка на "Футбол 24+".

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик встретится с американским боксером Энтони Голлавеем. Встреча состоится в Калифорнии на арене Front Wave в рамках вечера бокса Golden Boy Promotions. Ожидаемое время выхода украинца на ринг – около 05:10 по киевскому времени.

Камбэк звездного украинца – экс-чемпион перевесил своего соперника перед боем (ВИДЕО)

Бой рассчитан на восемь раундов и пройдет в андеркарде главного события вечера: титульного женского поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Бадильо. Поединок можно посмотреть на YouTube-канале Golden Boy Boxing, или в этой новости на "Футбол 24+".

Стоит отметить, что Гвоздик узнал имя своего соперника только 14 апреля, поэтому имел на подготовку меньше недели.

Напомним, Гвоздик (20-2, 16 КО) – призер Олимпийских Игр в 2012 году и бывший чемпион мира по версии WBC среди профессионалов. Чемпионом он стал в 2018 году, когда нокаутировал Адониса Стивенсона, один раз титул защитил и проиграл его в объединительном бою Артуру Бетербиеву в 2019-м. После этого Гвоздик взял паузу, вернулся в ринг лишь в 2023-м году, выиграл три боя не у топовых боксеров и в своем последнем поединке уступил Дэвиду Бенавидесу единогласным судейским решением в двенадцати раундах в бою за титул временного чемпиона WBC.

Голлавей (9-7-3, 7 КО) – неизвестный персонаж даже для американских фанатов бокса. Сейчас он идет на серии из двух побед подряд, в последнем бою победил раздельным судейским решением немца Гранита Штейна, а за пределами США никогда не дрался.

Карта вечера бокса выглядит следующим образом:

Основной кард

Габриэла Фундора (15-0, 7 KO) – Марилин Бадийо (19-0-1, 3 КО)

Чарльз Конвелл (21-0, 16 KO) – Хорхе Гарсия (32-4, 26 KO)

Джоэл Ириарте (6-0, 6 КО) – Маркос Леонардо Хименес (25-11, 17 КО)

Тристан Калькреут (14-1, 10 КО) – Феликс Валера (23-7, 20 KO)

Руслан Абдуллаев (1-0, 1 КО) – Джино Родриго (13-4-2, 11 КО)

Предварительный кард

Хорхе Чавес (13-0, 8 КО) – Брэндон Даглас (13-1, 11 КО)

Далис Калейопу (6-0, 4 КО) – Хесус Рамон Перес (14-20-1, 8 КО)

Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) – Энтони Голлавей (9-7-3, 7 КО)

Джошуа Эдвардс (дебют) – Ларри Гонсалес (0-0-1)

Сэмюэл Торрес (1-0, 0 КО) – Марк Мисиура (3-7-1, 1 КО)

Тайсон назвал боксера с самым сильным ударом в истории – "Железному Майку" пришлось оправдываться