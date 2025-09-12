Георгий Кушиташвили показал свою гнилую натуру в реакции на поражение от Даниила Жасана.

Грузинский боксер Георгий Кушиташвили дал публичный комментарий своему поражению от украинца Даниила Жасана в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле.

Украина гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу – пострадал экс-представитель России

"Я сейчас нахожусь в Ливерпуле на чемпионате мира. Два боя выиграл, сегодня третий бой боксировал с хохлом. Б**, я не знаю, короче.

Я в прошлом бою, во втором бою у чемпиона мира, выиграл у первого номера сеяного, у лидера нашего веса выиграл. С ним, короче, боднули, сечку получил, мне зашили. Сегодня первый раунд – минуту не проработали, остановили, короче, бой. Них*я вообще там такого нет. Ну, шов есть, там ясно, там пару капель пойдет. Остановили бой. Ну такая х***я", – рассказал на видео Кушиташвили.

Бой, напомним, был остановлен в первом раунде. Произошло это после того, как врач подтвердила рассечение у грузинского боксера.

"Я не хочу сейчас обвинять там кого-то. Ну эта женщина, короче, в натуре дура, по-другому не сказать, подошла там. Она даже смотреть не стала, она протерла и "стоп" говорит. Ты что вообще гонишь? Как так?" – добавил Кушиташвили.

Георгий Кушиташвили, хотя и представляет на чемпионате мира родную для него Грузию, но является, по сути, российским боксером – до 2022 года он выступал за Россию и был представителем ЦСКА.

Потенциальный соперник Усика оценил свои шансы в бою против украинца: "Я могу разгромить всех"