Начался второй игровой день на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1-й тур

Группа С

Грузия – Испания – 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20)

Группа D

Израиль – Исландия – 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19)

Испания является действующим чемпионом и одним из главных фаворитов Евробаскета, однако нынешний розыгрыш начала ужасно. "Фурия" с первых минут была абсолютно беззубой в игре против Грузии.

Турция и Сербия с разгромов стартовали на Евробаскете-2025, Швеция и Финляндия зарубились не на шутку

Настоящим кошмаром для испанцев стали бигмены из НБА – Сандро Мамукелашвили оформил 19 очков + 7 подборов + 6 передач, а Гога Битадзе имеет 15 + 5 + 2. В итоге Сакартвело шокирует чемпиона со счетом 83:69!

Израиль в квалификации дважды уверенно одолел Украину, а сегодня не имел серьезных проблем с Исландией. "Викинги" впервые за 10 лет вышли на Евробаскет, поэтому для них само участие – уже большое событие. Лучшим на паркете стал центровой израильтян Роман Соркин, который набрал 31 очко + 5 подборов.