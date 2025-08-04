Грек Каралис стал четвертым лучшим спортсменом всех времен, прыгнув с шестом на 6,08 м (ВИДЕО)
Эммануил Каралис превзошел собственный рекорд на три сантиметра.
Греческий прыгун с шестом Эммануил Каралис выиграл национальный чемпионат, показав результат 6,08 метра. Он четвертым в истории покорил планку на этой высоте и установил новый собственный рекорд.
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Каралис в марте 2024 года на чемпионате мира в помещении показал результат 6,05 метра, который стал для него тогда рекордным. Летом прошлого года грек выиграл бронзу на Олимпиаде в Париже.
Первым в истории высоту 6,08 метра покорил украинец Сергей Бубка. Произошло это в 1991 году. Его результат в 2014-м повторил француз Рено Лавилель, который в том же году превзошел исторический рекорд Бубки, покорив планку на 6,16 метра.
Третьим 6,08 метра преодолел швед Арман Дюплантис. Он после того установил 12 мировых рекордов и сейчас является действующим рекордсменом с результатом 6,28 метра.
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