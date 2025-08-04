Греческий прыгун с шестом Эммануил Каралис выиграл национальный чемпионат, показав результат 6,08 метра. Он четвертым в истории покорил планку на этой высоте и установил новый собственный рекорд.

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Каралис в марте 2024 года на чемпионате мира в помещении показал результат 6,05 метра, который стал для него тогда рекордным. Летом прошлого года грек выиграл бронзу на Олимпиаде в Париже.

Первым в истории высоту 6,08 метра покорил украинец Сергей Бубка. Произошло это в 1991 году. Его результат в 2014-м повторил француз Рено Лавилель, который в том же году превзошел исторический рекорд Бубки, покорив планку на 6,16 метра.

Третьим 6,08 метра преодолел швед Арман Дюплантис. Он после того установил 12 мировых рекордов и сейчас является действующим рекордсменом с результатом 6,28 метра.

Fourth on the world all-time list!



Emmanouil Karalis clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m in the pole vault at the Greek Championships!



@gazzetta_gr pic.twitter.com/iLQCeZ4xNU — European Athletics (@EuroAthletics) August 2, 2025

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