Команды Греции и Израиля провели встречу 1/8 финала чемпионата Европы 2025 года среди мужчин. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Греция – Израиль – 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20)

Команда Греции сразу взялась за дело и уверенно забрала первую четверть, после чего выиграла и вторую 10-минутку. На большой перерыв команды ушли при 9-очковом преимуществе греков – 50:41.

Баскетболисты сборной Израиля, несмотря на отставание, попытались перехватить инициативу – третью четверть они выиграли. Затем израильтяне попытались увеличить свое доминирование, но к перелому в игре это не привело. 84:79 – Греция победила и стала последним участником 1/4 финала Евробаскета-2025, где сыграет с командой Литвы.

