София Гречко финишировала первой на дистанции 400 метров в ластах.

Всемирные игры-2025, подводное плавание, 400 метров с ластами, женщины

1. София Гречко (Украина) – 3:11,88 минуты

2. Анна Яковлева (Украина) – 3:12,27 мин.

3. Елизавета Купрессова – 3:14,11 мин.

Гречко принесла Украине очередное золото Всемирных игр-2025 в Китае – "нейтральная" россиянка осталась позади

Гречко оказалась быстрее еще одной украинки Анны Яковлевой и так называемой "нейтральной" Елизаветы Купрессовой.

Чемпионское время Софии – 3:11,88 минуты – является новым мировым рекордом в подводном плавании в ластах на дистанции 400 метров.

Гречко завоевала вторую золотую медаль на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай). Накануне, 10 августа, она стала чемпионкой на дистанции 200 метров в моноласте.

