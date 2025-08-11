Гречко с мировым рекордом стала двукратной чемпионкой Всемирных игр в Китае
София Гречко финишировала первой на дистанции 400 метров в ластах.
Всемирные игры-2025, подводное плавание, 400 метров с ластами, женщины
1. София Гречко (Украина) – 3:11,88 минуты
2. Анна Яковлева (Украина) – 3:12,27 мин.
3. Елизавета Купрессова – 3:14,11 мин.
Гречко принесла Украине очередное золото Всемирных игр-2025 в Китае – "нейтральная" россиянка осталась позади
Гречко оказалась быстрее еще одной украинки Анны Яковлевой и так называемой "нейтральной" Елизаветы Купрессовой.
Чемпионское время Софии – 3:11,88 минуты – является новым мировым рекордом в подводном плавании в ластах на дистанции 400 метров.
Гречко завоевала вторую золотую медаль на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай). Накануне, 10 августа, она стала чемпионкой на дистанции 200 метров в моноласте.
