Гречко принесла Украине очередное золото Всемирных игр-2025 в Китае – "нейтральная" россиянка осталась позади
София Гречко финишировала первой на дистанции 200 метров в моноласте.
Всемирные игры-2025, подводное плавание, 200 м в моноласте, женщины
1. София Гречко (Украина) – 1:27,90 мин
2. Лилла Грета Блажак (Венгрия) – 1:28,42
3. Екатерина Михайлушкина – 1:29,05
Мочульский выиграл историческое золото Всемирных игр-2025 по джиу-джитсу – украинец стал живой легендой
Украинка была лидером финального заплыва с самого его начала. В итоге со временем 1:27,90 Гречко финишировала первой.
Серебро завоевала представительница Венгрии Лилла Грета Блажак. Третье место заняла так называемая "нейтральная" Екатерина Михайлушкина из России.
Во время награждения Гречко отказалась от совместного фото с россиянкой, поэтому эта традиционная церемония вообще была отменена.
София Гречко стала двукратной чемпионкой Всемирных игр.
Юная украинка Соколова сенсационно завоевала серебро в вейксерфинге на Всемирных играх в Китае