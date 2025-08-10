София Гречко финишировала первой на дистанции 200 метров в моноласте.

Всемирные игры-2025, подводное плавание, 200 м в моноласте, женщины

1. София Гречко (Украина) – 1:27,90 мин

2. Лилла Грета Блажак (Венгрия) – 1:28,42

3. Екатерина Михайлушкина – 1:29,05

Украинка была лидером финального заплыва с самого его начала. В итоге со временем 1:27,90 Гречко финишировала первой.

Серебро завоевала представительница Венгрии Лилла Грета Блажак. Третье место заняла так называемая "нейтральная" Екатерина Михайлушкина из России.

Во время награждения Гречко отказалась от совместного фото с россиянкой, поэтому эта традиционная церемония вообще была отменена.

София Гречко стала двукратной чемпионкой Всемирных игр.

