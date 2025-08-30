Гран-при Нидерландов: поул Пиастри, Ферстаппен третий, Хэмилтон снова едва не сбил животное на трассе
Завершилась квалификация Гран-при Нидерландов. Отчет и результат гонки Формулы-1 – в этой новости на "Футбол 24+".
30 августа Формула-1 вернулась из летнего перерыва. После паузы борьба за титул чемпиона мира продолжилась на трассе в Зандворте.
Украинский пилот Уильямс, который получил исторический подиум, спрогнозировал победителя Формулы-1: "Он еще не делал ошибок"
После первого сегмента квалификации вылетели Франко Колапинто, Нико Хюлькенберг, Эстебан Окон, Оливер Берман и Лэнс Стролл, который сошел с трассы из-за повреждения машины.
Льюис Хэмилтон мог снова попасть в неприятную ситуацию, когда на трассу выбежала лиса, но, к счастью зверушка не пострадала.
После второго сегмента из борьбы за поул выбыли Андреа Кими Антонелли, Юки Цинода, Габриэль Бортолето, Пьер Гасли и Алекс Албон.
В итоге поул получил Оскар Пиастри. Вторым в квалификации стал Ландо Норрис, а третьим – Макс Ферстаппен.
Кадиллак официально объявил пару пилотов на сезон-2026 Формулы-1