Завершилась квалификация Гран-при Нидерландов. Отчет и результат гонки Формулы-1 – в этой новости на "Футбол 24+".

30 августа Формула-1 вернулась из летнего перерыва. После паузы борьба за титул чемпиона мира продолжилась на трассе в Зандворте.

Украинский пилот Уильямс, который получил исторический подиум, спрогнозировал победителя Формулы-1: "Он еще не делал ошибок"

После первого сегмента квалификации вылетели Франко Колапинто, Нико Хюлькенберг, Эстебан Окон, Оливер Берман и Лэнс Стролл, который сошел с трассы из-за повреждения машины.

Льюис Хэмилтон мог снова попасть в неприятную ситуацию, когда на трассу выбежала лиса, но, к счастью зверушка не пострадала.

После второго сегмента из борьбы за поул выбыли Андреа Кими Антонелли, Юки Цинода, Габриэль Бортолето, Пьер Гасли и Алекс Албон.

Q2 CLASSIFICATION



McLaren look so strong

Both Racing Bulls into Q3 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/qGOGS9Uk4i — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

В итоге поул получил Оскар Пиастри. Вторым в квалификации стал Ландо Норрис, а третьим – Макс Ферстаппен.

