В ночь на субботу, 3 мая, на автодроме в Майами (США) состоялась репетиция предстоящей спринтерской гонки 6-го этапа Формулы-1.

Победителем спринт-квалификации неожиданно для всех стал пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли, который опередил гонщиков Макларена Оскара Пиастри и Ландо Норриса, а также новоиспеченного отца и действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

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Для 18-летнего Антонелли это первый поул в карьере (хоть и квалификации). Более того, Кими выдал лучший результат круга в истории гонки в Майами.

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!!



The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow's front row in Miami #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

После первого сегмента борьбу прекратили Лэнс Стролл (Астон Мартин), Джек Дуэн (Альпин), Юки Цунода (Ред Булл), Габи Бартолетто (Заубер) и Оливер Берман (Хаас), а после второго заезда выбыли Нико Хюлькенберг (Заубер), Эстебан Окон (Хаас), Пьер Гасли (Альпин), Лиам Лоусон (РБ) и Карлос Сайнс (Уильямс), который вылетел за пределы трассы.

По результатам третьего отрезка напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл продемонстрировал лишь пятое время. Сразу за британцем расположился дуэт из Феррари. Алекс Албон будет стартовать восьмым, Исак Хаджар продолжает демонстрировать качественные выступления – он поедет девятым, а топ-10 закрыл Фернандо Алонсо.

Напомним, в субботу, 3 мая, состоится квалификация основной дисциплины (стартует в 23:00 по Киеву). Сама же гонка пройдет в воскресенье, 3 мая в 19:00.