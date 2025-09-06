Завершилась квалификация Гран-при Италии. Отчет и результат квалификации Формулы-1 – в этой новости на "Футбол 24+".

На автодроме Монца завершилась квалификация Формулы-1 в рамках Гран-при Италии, которая подарила болельщикам настоящее шоу. Героями сессии стали гонщики Ред Булла и Макларена, а решающее слово осталось за действующим чемпионом мира.

Первая попытка в финале принесла неожиданных лидеров – сначала быстрым стал Норрис, впоследствии его опередил Пиастри, после чего Леклер и в конце концов Ферстаппен подняли планку еще выше. Финальная битва за поул оказалась одной из самых интригующих в сезоне.

Макс Ферстаппен в решающем сегменте прошел круг быстрее всех, установив новый абсолютный рекорд трассы. Именно этот результат принес ему поул. Голландец опередил обоих пилотов Макларена – Ландо Норриса и Оскара Пиастри, которые долго находились в лидерах и заставляли соперников работать на пределе.

Не сложилось для Феррари на домашнем этапе: Шарль Леклер в напряженной борьбе показал лишь четвертое время, разочаровав тысячи тифози. Льюис Хэмилтон закончил квалификацию пятым, но из-за штрафа в пять позиций будет стартовать еще ниже.

Не обошлось и без сенсационных провалов. Уже после первого сегмента из борьбы выбыли гонщики Рэйсинг Буллз Исак Аджар и Лиам Лоусон, а также оба пилота Альпин. В топ-10 неожиданно не попали оба болида Уильямса, хотя обычно команда демонстрирует скорость на подобных трассах.

