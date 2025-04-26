Гран-при Испании: Формула-1 получит новую трассу в Мадриде – видео круга с 22-мя поворотами
Королевские автогонки готовятся тестировать свежий автодром в Испании.
Как сообщалось ранее, в сезоне-2026 к календарю Формулы-1 присоединится еще одна трасса в Испании, на которой будет проходить один из этапов соревнований. Речь об автодроме в Мадриде, известном как Мадринг.
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Новейшая трасса, которая будет базироваться преимущественно на дорогах общего пользования вокруг выставочного центра IFEMA, будет проходить возле тренировочной базы Реала и домашнего стадиона Атлетико. Длина круга составит 5,47 километра.
Накануне организаторы Гран-при Испании показали, как будет выглядеть трасса Мадринга. Был представлен видеоролик, демонстрирующий, как болид проезжает круг из 22 поворотов.
Самой выдающейся частью автодрома является 500-метровый участок Monumental в середине круга, который имеет 24% уклон в повороте и выстлан трибунами, что, как ожидается, вместят 45 000 зрителей.
Она была спроектирована таким образом, чтобы напоминать городскую арену для корриды Лас Вентас. Болиду Формулы-1 понадобится примерно шесть секунд, чтобы проехать ее. Послом этой трассы стал единственный мадридец "королевских гонок" Карлос Сайнс.
Напомним, Мадринг в календаре Формулы-1 заменит Имолу. В сезоне-2026 в Испании будут проходить две гонки: Гран-при в Барселоне и Гран-при в Мадриде. Начиная с 2027 года, Мадрид заменит Барселону в качестве города проведения Гран-при Испании. Учитывая то, что контракт на проведение заезда в Мадриде рассчитан на 10 лет, будущее гонки в Каталонии остается под вопросом.