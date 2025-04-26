Как сообщалось ранее, в сезоне-2026 к календарю Формулы-1 присоединится еще одна трасса в Испании, на которой будет проходить один из этапов соревнований. Речь об автодроме в Мадриде, известном как Мадринг.

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Новейшая трасса, которая будет базироваться преимущественно на дорогах общего пользования вокруг выставочного центра IFEMA, будет проходить возле тренировочной базы Реала и домашнего стадиона Атлетико. Длина круга составит 5,47 километра.

Накануне организаторы Гран-при Испании показали, как будет выглядеть трасса Мадринга. Был представлен видеоролик, демонстрирующий, как болид проезжает круг из 22 поворотов.

The organisers of the new Madrid Grand Prix have released an onboard simulation of what the 'Madring' track will look and drive like once finished pic.twitter.com/Sg7ILnn5lp — Autosport (@autosport) April 25, 2025

Самой выдающейся частью автодрома является 500-метровый участок Monumental в середине круга, который имеет 24% уклон в повороте и выстлан трибунами, что, как ожидается, вместят 45 000 зрителей.

Она была спроектирована таким образом, чтобы напоминать городскую арену для корриды Лас Вентас. Болиду Формулы-1 понадобится примерно шесть секунд, чтобы проехать ее. Послом этой трассы стал единственный мадридец "королевских гонок" Карлос Сайнс.

Напомним, Мадринг в календаре Формулы-1 заменит Имолу. В сезоне-2026 в Испании будут проходить две гонки: Гран-при в Барселоне и Гран-при в Мадриде. Начиная с 2027 года, Мадрид заменит Барселону в качестве города проведения Гран-при Испании. Учитывая то, что контракт на проведение заезда в Мадриде рассчитан на 10 лет, будущее гонки в Каталонии остается под вопросом.